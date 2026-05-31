Il Torino ha annunciato un nuovo progetto che prevede l'inserimento di un allenatore e di giocatori italiani. La strategia si concentra sul rafforzamento del settore con talenti nazionali, puntando su una rosa composta principalmente da calciatori italiani. La scelta si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento della squadra, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio calcistico del paese. La direzione del club ha comunicato di voler investire su questa linea per la prossima stagione.

Calciomercato Torino: il nuovo progetto del club granata prevederà l’inserimento di allenatore e giocatori Made in Italy. Tutti i dettagli. Il futuro del Torino parlerà sempre più italiano. In vista della stagione sportiva 2026-27, la dirigenza granata ha tracciato una linea d’azione estremamente chiara: costruire una squadra più giovane, economicamente sostenibile e caratterizzata da una forte impronta nazionale. Secondo quanto riportato da La Stampa, il patron Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica Gianluca Petrachi stanno pianificando una profonda rivoluzione tecnica e identitaria. L’obiettivo primario è invertire la netta tendenza dell’ultimo campionato, concluso con appena cinque giocatori italiani in rosa a fronte di ben ventuno stranieri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Torino: rivoluzione tricolore. Tutti i nomi del nuovo progetto ‘Made in Italy’ di Cairo

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