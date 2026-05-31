Calciomercato Inter Maguire per la difesa? Romano nega | Resterà al Manchester United ecco perché

Romano ha confermato che il difensore inglese rimarrà al Manchester United e non ci saranno trattative per il suo trasferimento all'Inter. La decisione è stata comunicata senza indicare eventuali alternative o dettagli sul futuro del giocatore. Il club inglese ha deciso di non cedere il calciatore durante questa sessione di mercato.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Maguire per la difesa? Romano nega il possibile trasferimento dell’inglese spiegandone le motivazioni. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento dell’ Inter per Harry Maguire, ma Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha chiarito la situazione. PAROLE – « A me risulta che Maguire resti allo United e sia un pezzo molto importante per la prossima stagione. Ha appena rinnovato, non è un rinnovo ponte, e a meno di scenari clamorosi non è in uscita ». Solet resta l’obiettivo principale. Secondo Romano, il nome concreto da tenere d’occhio per l’ Inter rimane Oumar Solet. Il difensore francese è nella lista nerazzurra da tempo, monitorato sin dai tempi del Salisburgo, e la società è interessata al suo acquisto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Maguire resta al Manchester United, il suo non è un rinnovo ponte. Il nome caldo per l'Inter è Solet: non è ancora ad un passo ma è in lista da tempo. Dal giocatore apertura totale, gli agenti sono gli stessi di Calhanoglu e il rapporto è ottimo. Da valutare x.com

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