Cagliari sospetto caso di Ebola | portato in ospedale un uomo rientrato dall’estero Cosa sappiamo

Un uomo rientrato dall’estero è stato portato in ospedale a Cagliari con sintomi compatibili con Ebola, scatenando l’attivazione dei protocolli di sicurezza. La segnalazione è arrivata ieri sera e ha portato a un intervento immediato delle autorità sanitarie. La persona si trova sotto osservazione e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la presenza del virus.

Scatta l’allerta sanitaria a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. I protocolli di sicurezza sono stati attivati nella serata di ieri dopo la segnalazione di una persona rientrata dall’estero e che presentava sintomi compatibili con un’infezione virale riconducibile alla malattia. Il paziente prelevato da casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto di polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il personale medico, dotato di tute protettive e dispositivi di massima sicurezza, è entrato nell’abitazione del paziente per procedere al trasferimento in condizioni di isolamento. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per l’esecuzione degli accertamenti diagnostici. 🔗 Leggi su Open.online

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi: rientrava dall'esteroA Cagliari, un paziente è stato portato in ospedale con sintomi compatibili con Ebola.

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