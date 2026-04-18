Nella tarda serata di ieri, un incidente frontale si è verificato all’interno di una galleria lungo la tratto della strada statale 107 Silana Crotonese, causando diverse vittime. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La zona è stata immediatamente messa sotto sequestro, e il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di controllo e ricostruzione dell’accaduto.

Nella tarda serata di ieri la provincia di Cosenza è stata scossa da un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, in un tratto particolarmente delicato della viabilità locale. L’impatto, avvenuto in galleria, ha comportato un intervento complesso dei soccorsi e una chiusura prolungata della carreggiata. Il sinistro si è verificato all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio comunale di San Fili. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in un frontale ad alta intensità, con conseguenze gravissime per gli occupanti. Il bilancio delle vittime e i feriti. Il bilancio è pesante: sono deceduti un 19enne, che era alla guida di una delle vetture coinvolte, e un 46enne che viaggiava con lui.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Frontale devastante in galleria: ci sono morti. Tutto blindato, soccorsi sul posto

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