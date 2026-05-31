Il porto è considerato un luogo amico e fonte di valore aggiunto, secondo un dirigente di Contship. La funzione aziendale dedicata alle tematiche ESG è stata creata due anni fa per coordinare le iniziative del Gruppo in questo settore. La divisione si occupa di sviluppare progetti e strategie orientate a sostenibilità ambientale, sociale e di governance. La sua nascita mira a integrare queste tematiche nelle attività quotidiane della società.

La funzione aziendale dedicata alle tematiche Esg in Contship nasce due anni fa per strutturare tutte le iniziative messe in campo dal Gruppo in questo ambito. Oggi il Team Esg è guidato dalla responsabile Denise Sofia. Elia Faggiani, 29 anni, fa parte del team e ricopre la figura di Esg specialist. Nel suo ruolo, supporta tutte le iniziative in ambito non solo ambientale, ma anche sociale e di governance. Piemontese, ma abita a Milano, Faggiani ha una laurea triennale in Economia e Management per l’arte, la cultura e la comunicazione all’Università Bocconi, dove si è anche specializzato in Economia e Management per l’innovazione e la tecnologia, che gli ha permesso di approfondire il ramo della green economy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bocconiano con l’anima green: "Il porto è un luogo amico. Crea valore aggiunto per tutti"

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