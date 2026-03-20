Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a DAZN riguardo alle trattative in corso, evidenziando come il ritorno di tutti i grandi giocatori rappresenti un elemento positivo per la squadra. In particolare, si è concentrato sulla possibilità di rinnovo contrattuale per il centrocampista McTominay, sottolineando l’importanza di mantenere un gruppo competitivo. Le sue parole riguardano quindi le strategie di mercato del club azzurro.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato a DAZN alcune dichiarazioni su alcuni temi importanti in casa partenopea. “Se De Bruyne sta meglio? Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato. È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite”. “Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister utilizzarli al meglio”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna: “Riavere tutti i big un valore aggiunto, stiamo parlando per il rinnovo di McTominay”

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