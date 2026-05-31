binomio formazione ricerca la scuola nazionale trasporti e il passepartout per il lavoro

La Scuola nazionale trasporti e logistica, associata a Confindustria, si propone come un punto di collegamento tra giovani, aziende e porti. La struttura si occupa di formazione e ricerca nel settore dei trasporti e della logistica, favorendo l’inserimento lavorativo dei giovani. Attraverso programmi dedicati, si rivolge a chi cerca un percorso professionale nel settore, offrendo competenze specifiche e aggiornate. La scuola si configura come un ponte tra formazione e mercato del lavoro, puntando sulla crescita delle competenze nel comparto.

La Scuola nazionale trasporti e logistica, associata a Confindustria, è un ponte che collega giovani, aziende e porti. Trentacinque anni al servizio della Spezia e un passepartout per far scoprire i segreti dei mestieri del porto applicati ai tempi che corrono. Una vera e propria istituzione che sempre di più affianca formazione all’ambito della ricerca, creando così un circuito virtuoso. "La Scuola ha formato e accompagnato all’inserimento lavorativo negli ultimi quattro anni oltre 500 persone, preparando tutte le figure professionali della portualità, arrivando a comprendere logistica, retroporto e trasporto" spiega la direttrice Federica Catani, che entrando nel dettaglio descrive le figure formate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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