Beautiful streaming replica puntata 4 maggio 2026 | Video Mediaset

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Oggi, lunedì 4 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming e in replica. Durante l’episodio, Katie si confronta con Poppy, accusandola di aver avuto un ruolo nella morte per overdose di Tom e Hollis. La puntata è disponibile sui canali ufficiali di Mediaset, offrendo ai fan la possibilità di seguire gli sviluppi della trama.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 4 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Katie affronta Poppy accusandola apertamente di essere coinvolta nella morte per overdose di Tom e Hollis. Secondo Katie, le due morti non sono una coincidenza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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