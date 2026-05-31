A Bari sono state introdotte nuove regole per i bidoni dei locali, mirate a migliorare il decoro urbano. Le norme prevedono l'uso di schermature bianche per nascondere i contenitori e limitano lo spazio disponibile per i locali con deroghe. Le modifiche influiranno sull'aspetto dei vicoli, che dovranno rispettare specifiche dimensioni e modalità di collocazione. Le nuove disposizioni sono state approvate per uniformare le modalità di gestione dei rifiuti e migliorare l'estetica delle zone interessate.

? Domande chiave Come cambierà l'aspetto dei vicoli con le nuove schermature bianche?. Quali sono i limiti di spazio per i locali con deroga?. Chi dovrà occuparsi della pulizia quotidiana dell'area intorno ai bidoni?. Quanto rischiano le attività che violano le nuove regole del decoro?.? In Breve Deroga per locali sotto i 110 metri quadri con obbligo di schermatura bianca.. Contenitori da 120 a 360 litri con pulizia area entro due metri.. Sanzioni da 25 a 500 euro e revoca permessi dopo due violazioni.. Ordinanza sperimentale valida fino al 1 novembre 2026 per il decoro urbano.. Bari introduce le schermature per i bidoni dei locali: regole ferree per decoro e igiene urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, nuovi limiti per i bidoni dei locali: regole per il decoro

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