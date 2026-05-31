Una scena mostra un personaggio che attraversa un labirinto di stanze vuote, con pareti beige e luci fredde. La camera si ferma su corridoi infiniti, senza uscita visibile. Le ambientazioni sono desolate, con pochi dettagli che accentuano il senso di vuoto. La colonna sonora è minimale, creando un’atmosfera di sospensione. Nessuna presenza umana, solo spazi vuoti e pareti monotone. La scena si chiude con un’inquadratura di un corridoio che si perde nell’oscurità.

Il cinema accoglie i manifesti ufficiali di una new wave, che non può che far bene ad un’arte in continua evoluzione. Obsession e Backrooms sono i film che testimoniano il passaggio di testimone ad una nuova generazione di cineasti e ad un nuovo modo di filmare il mondo. Tuttavia, a separare i due film c’è una notevole distanza per regia e qualità di scrittura. Da questo punto di partenza prende avvio la nostra analisi di Backrooms, l’ultimo film A24 che terrorizza il pubblico in sala. Ma quanto c’è di valido nei suoi labirintici corridoi e nella sua storia rarefatta? Vediamo in profondità la recensione del nuovo visionario horror A24. Una nuova era. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Backrooms’, la recensione: mille stanze e un incommensurabile vuoto, forse quello di contenuti?

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