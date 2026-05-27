Backrooms recensione | che grande spreco

Il film horror ispirato alle Backrooms, diretto da Kane Parsons, riceve una recensione negativa per la sua scarsa tensione e sviluppo narrativo. Nonostante un’idea di partenza interessante, il film viene giudicato poco spaventoso e poco coerente, con un regista che sembra indeciso nel portare avanti la sceneggiatura, che avrebbe potuto essere scritta da lui stesso. La pellicola viene definita come uno spreco di potenziale, lasciando delusi gli spettatori.

Dopo aver visto il film horror (che tanto horror non è) di Kane Parsons verrebbe da dire: tutto qui? Già perché il regista, nonostante il folgorante spunto, sembra indeciso su come sviluppare una sceneggiatura che forse avrebbe dovuto firmare lui stesso. "Il video più spaventoso di internet?". Una domanda, posta da Erica Russell, speaker di WPST, riguardo al cortometraggio horror diretto da Kane Parsons e pubblicato su YouTube nel 2022. Un video girato con tanto estro e pochi soldi, che ha fatto da punto di partenza per il film d'esordio dell'autore, Backrooms. Dietro l'assetto da horror analogico, colto dal regista (inglese, giovanissimo, classe 2005) in piena Pandemia, la revisione di un fenomeno nato come creepypasta nel 2019: le backrooms (appunto). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Backrooms (A24): Il film horror più atteso è un grande spreco

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