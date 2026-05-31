L’Atalanta sta valutando alcuni ex giocatori di Maurizio Sarri per il mercato estivo, tra cui un attaccante e un centrocampista. La squadra bergamasca ha annunciato ieri l’ingresso di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo e si prepara a comunicare anche il nome del nuovo allenatore. La Lazio, che detiene i cartellini di alcuni di questi calciatori, chiede cifre elevate per le cessioni.

Bergamo, 31 maggio 2026 – L’Atalanta, che ieri ha ufficializzato l’inserimento di Cristiano Giuntoli quale nuovo direttore sportivo, in attesa di annunciare anche il nuovo tecnico Maurizio Sarri, monitora alcuni ex ‘sarriani’ per il prossimo mercato. Due nomi rimbalzano dalla sponda biancoceleste della Capitale, quello del centrale iberico Mario Gila e quello del regista Nicolò Rovella. Il difensore spagnolo, in scadenza contrattuale nel 2027, è cercato da tutti i grandi club italiani e da diversi top club britannici dopo una stagione da pilastro difensivo. La retroguardia. Al momento ha una valutazione di mercato stellare, intorno ai 40 milioni, destinata però a scendere a 30 proprio per l’imminente scadenza contrattuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta, effetto Sarri: occhi su Gila e Rovella. Ma la bottega della Lazio è cara

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