Durante l'assemblea di Manageritalia Campania sono stati presentati i dati sul tessuto imprenditoriale regionale: il 95,2% delle imprese sono microimprese, lo 0,1% sono grandi, poche anche le piccole. Non sono stati forniti dettagli sui numeri assoluti o sui settori coinvolti. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra professionisti, imprenditori e istituzioni, senza annunci di nuove iniziative o interventi specifici.

Tempo di lettura: 4 minuti Troppe microimprese (95,2%), pochissime grandi (0,1%) e poche piccole (4,3%) o medie (0,5%), tutte sottomanagerializzate: questo il panorama economico-produttivo al centro dell’Assemblea di Manageritalia Campania presso gli spazi del Grand Hotel Santa Lucia di Via Partenope a Napoli. Una situazione che non si discosta molto da quella nazionale, ma che vede le imprese impreparate ad affrontare sfide complesse come la transizione energetica e digitale, entrambe segnate da una crisi internazionale che si fa sentire e incide sulla capacità di innovare e competere. Un contesto che, anche alla luce dei numeri, evidenzia un’urgenza di crescita della managerializzazione delle Pmi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assemblea Manageritalia Campania: un patto tra professionisti, imprenditori e istituzioni

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