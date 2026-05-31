Asilo via della Fornace Bizzarri | Tar chiude il caso i residenti | ‘Beffa
Il Tar ha chiuso il caso dell’asilo in via della Fornace Bizzarri. I residenti si sono opposti ai costi aggiuntivi richiesti dopo la sentenza. La decisione ha suscitato reazioni di delusione tra i residenti, che considerano la situazione una beffa. La chiusura del caso solleva anche interrogativi sulla futura vivibilità del quartiere, in particolare sulla perdita del parco verde che si trovava vicino alla struttura.
? Domande chiave Perché i residenti devono pagare costi extra dopo la sentenza?. Come cambierà la vivibilità del quartiere senza quel parco verde?. Cosa rischia di diventare la nuova struttura dopo l'apertura?. Chi gestirà concretamente i 60 nuovi posti letto del nido?.? In Breve Alessandra De Nardis denuncia costi extra per integrazione contributo unificato ai residenti. L'associazione Radici in Comune contesta la perdita di decine di alberi nell'area. Il nuovo nido via della Fornace Bizzarri dispone di 60 posti letto. Il Comune avvia bando ammissioni per il plesso di via Celestino V. Il Tar Abruzzo chiude la vicenda dell’asilo di via della Fornace Bizzarri: tra spese impreviste e l’amarezza dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Nuovo furto in via della Fornace Bizzarri, rubate gomme e cerchioni a una SmartA Pescara, in via della Fornace Bizzarri, è stato segnalato un nuovo furto di gomme e cerchioni a una Smart.
Bus elettrici a Lecco, il TAR chiude il caso: salvati 300mila euroIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di respingere il ricorso presentato da una società contro il Comune di Lecco...