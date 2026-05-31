Asilo via della Fornace Bizzarri | Tar chiude il caso i residenti | ‘Beffa

Notizia in breve

Il Tar ha chiuso il caso dell’asilo in via della Fornace Bizzarri. I residenti si sono opposti ai costi aggiuntivi richiesti dopo la sentenza. La decisione ha suscitato reazioni di delusione tra i residenti, che considerano la situazione una beffa. La chiusura del caso solleva anche interrogativi sulla futura vivibilità del quartiere, in particolare sulla perdita del parco verde che si trovava vicino alla struttura.