Nella serata di ieri, sabato 30 maggio 2026, su Rai1 la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Belle & Sebastien – L’avventura continua raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 .continuavano a chiamarlo Trinità totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 30 Maggio 2026

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