Ascolti TV | Sabato 30 Maggio 2026

Da davidemaggio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, sabato 30 maggio 2026, su Rai1 la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Belle & Sebastien – L’avventura continua  raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 .continuavano a chiamarlo Trinità totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole  conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv sabato 30 maggio 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 30 Maggio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ascolti TV del 9 Maggio 2026 Amici e Dalla Strada al Palco in Prima Linea

Video Ascolti TV del 9 Maggio 2026 Amici e Dalla Strada al Palco in Prima Linea

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Sabato 30 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataSabato 30 maggio 2026, i dati Auditel relativi alla prima serata indicano quale programma ha ottenuto la quota più alta di ascolti.

Leggi anche: Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, Sapiens

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 23 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Pooh 60 e In altre parole; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 30 Maggio, in prima serata; Stasera in tv (30 maggio), dallo spin-off estivo de I migliori anni, a Gigi D’Alessio al Maradona e Mario Tozzi con Sapiens; Ascolti tv, 29 maggio: vince ‘Con il Cuore – Nel nome di Francesco’ su Rai1.

ascolti tv sabato 30Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, SapiensAscolti tv 30 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

ascolti tv sabato 30Ascolti tv del 30 maggio, sfida tra titani (ma non sono De Martino e Scotti)Massimo Ranieri su Rai 1 con Tutti i sogni ancora in volo, mentre Canale 5 trasmette Gigi D'Alessio Stadio Maradona - Una notte a Napoli ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web