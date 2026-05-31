Un frutto tropicale, che ricorda la crema, sta crescendo anche in Italia. Negli ultimi anni ha suscitato interesse tra agricoltori, chef e industria alimentare. La pianta si sta diffondendo nel Paese, con coltivazioni che aumentano. La produzione locale si affianca a quella importata, e il frutto viene utilizzato in vari prodotti alimentari. Nessuna indicazione di produzioni ufficiali o certificazioni, ma il suo impiego si sta espandendo nel settore gastronomico.

C’è un frutto tropicale che negli ultimi anni sta attirando l’attenzione di agricoltori, chef e industria alimentare internazionale. Si chiama annona, ma in molti Paesi viene conosciuto come “custard apple”, letteralmente “ mela crema ”, per via della sua polpa morbida, dolce e cremosa che ricorda il gusto di un dessert alla vaniglia. E mentre la domanda globale cresce rapidamente, anche l’Italia si sta ritagliando uno spazio importante nella coltivazione di questo prodotto considerato sempre più prezioso. Dove cresce l’annona in Italia. Non tutti sanno che il nostro Paese è uno dei pochi in Europa dove l’annona riesce a crescere con successo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Annona, il frutto che sa di crema e vale una fortuna cresce anche in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inside a Legendary Mango Grove - How Top Growers Choose Varieties & Graft Trees

Notizie e thread social correlati

Hai già voglia d’estate? Indossala con questo profumo iconico che sa di vacanze e crema solareCon l’arrivo della stagione calda, molti cercano di catturare l’atmosfera estiva anche prima che il calendario lo confermi.

Sorpresa, Willie Peyote sa essere anche dolce: «È una forma di sincerità che avevo negato a me stesso fino a oggi» – L’intervistaIl nuovo album di Willie Peyote si intitola Anatomia di uno schianto prolungato e rappresenta una svolta nel suo percorso musicale.

Temi più discussi: Preservare l'anima dell'annona attraverso tecniche di coltivazione sostenibili.; Frutti dolci sulle colline di Trang Xa; L'aspirazione di una donna Tay del villaggio di Bau di arricchirsi coltivando annone.; Questo tipo di albero aiuta le persone che vivono sulle montagne rocciose di Lang Son a stabilizzare le proprie vite.

Hai mai assaggiato l’Annona? Questo frutto tropicale (coltivato in Calabria e Sicilia) è un’esplosione di gustoUn frutto esotico può diventare simbolo della biodiversità calabrese al pari del bergamotto e del peperoncino? La risposta, più che positiva, arriva dall‘annona, anche detta anche cirimoia o cherimoya ... greenme.it

Karela, okra e annonaNei mercati di alcune città italiane si trovano specie esotiche di frutta e verdura che non c’erano fino a qualche anno fa e che a molti sono ancora sconosciute. Vengono soprattutto dall’Asia ... ilpost.it