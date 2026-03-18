Prima di entrare in politica, Angelo Bonelli svolgeva un’attività diversa da quella di politico e ora ricopre il ruolo di co-portavoce di Europa Verde, oltre a essere uno dei rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Nicola Fratoianni. La sua carriera personale si è sviluppata lontano dalle scorciatoie, e i dettagli sul suo passato professionale e sui guadagni attuali non sono stati resi noti.

Prima di diventare co-portavoce di Europa Verde e uno dei volti di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli aveva già alle spalle un percorso personale e politico costruito lontano dalle scorciatoie. Romano, classe 1962, Bonelli entra nelle associazioni ambientaliste e poi nei Verdi nel 1988, quando l’ambientalismo in Italia era ancora una battaglia di nicchia, radicata soprattutto nei territori. Da quel momento inizia una lunga traiettoria fatta di incarichi locali e nazionali, lavoro sul campo, libri, candidature e anche minacce concrete. Un profilo fuori dagli schemi della politica tradizionale. La sua non è la storia del dirigente cresciuto nelle segreterie di partito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Angelo Bonelli: che lavoro faceva prima della politica e quanto guadagna oggi

Articoli correlati

Angelo Bonelli, che lavoro faceva prima della politica e quanto guadagna oraPrima di diventare co-portavoce di Europa Verde e uno dei principali esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli aveva già alle spalle un...

Che lavoro faceva Elly Schlein prima della politica? Dal cinema ai documentariOggi Elly Schlein è uno dei volti più riconoscibili della politica nazionale, alla guida del Partito Democratico e protagonista del dibattito...

Contenuti e approfondimenti su Angelo Bonelli

Temi più discussi: Bonelli: Dal gas russo al gnl americano. Dal governo Meloni una politica suicida; La telefonata Bonelli - Meloni: intervista ad Angelo Bonelli (13.03.2026); Cinque Minuti 2025/26 - Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Maurizio Lupi - 13/03/2026 - Video; Maltempo in Calabria, Angelo Bonelli atteso nel Cosentino: Porterà le istanze del territorio a Roma · LaC News24.

Angelo Bonelli giovedì in Calabria: le tappe nel CosentinoCOSENZA «Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, sarà in Calabria giovedì 19 marzo per una giornata di incontri che toccherà Sibari, Cosenza e Corigliano-Rossano». Lo ... corrieredellacalabria.it

Bonelli contro Meloni: Smetta di attaccare i magistrati, Calenda: Il sì rafforza il sistemaIl confronto televisivo tra Angelo Bonelli e Carlo Calenda riaccende lo scontro sul referendum giustizia e sulla riforma delle carriere dei magistrati. Referendum giustizia, Bonelli attacca Meloni e d ... msn.com

Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, ad #AgoraRai. - facebook.com facebook

Angelo Bonelli, Avs, Portavoce Europa Verde; Carlo Calenda, Segretario Azione; Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati; questa sera #13marzo ospiti a #CinqueMinuti. x.com