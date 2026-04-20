Bambini spaventati e nascosti durante l'invasione dei tifosi in Monopoli-Foggia | Mi viene da piangere

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, alcuni bambini che svolgevano il ruolo di raccattapalle hanno dovuto nascondersi dietro i cartelloni pubblicitari dello stadio a causa dell'invasione di tifosi provenienti dalla curva del Foggia. I piccoli presenti hanno mostrato segni di paura e alcuni hanno dichiarato di sentirsi molto spaventati, con uno di loro che ha detto di avere voglia di piangere.