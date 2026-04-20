Bambini spaventati e nascosti durante l'invasione dei tifosi in Monopoli-Foggia | Mi viene da piangere
Durante la partita tra Monopoli e Foggia, alcuni bambini che svolgevano il ruolo di raccattapalle hanno dovuto nascondersi dietro i cartelloni pubblicitari dello stadio a causa dell'invasione di tifosi provenienti dalla curva del Foggia. I piccoli presenti hanno mostrato segni di paura e alcuni hanno dichiarato di sentirsi molto spaventati, con uno di loro che ha detto di avere voglia di piangere.
Piccoli raccattapalle, anche appartenenti al settore giovanile del Monopoli, si sono dovuti nascondere dietro i cartelloni pubblicitari dello stadio dopo l'invasione dei tifosi del Foggia. La dura condanna social: "Mi viene da piangere".🔗 Leggi su Fanpage.it
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