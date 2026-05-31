Nove studenti dell’istituto Zaccagna Galilei hanno partecipato al ‘Treno della Memoria’ organizzato dalla Regione Toscana, insieme a circa 500 altri studenti toscani. Il viaggio ha ripercorso i luoghi della deportazione verso Auschwitz, offrendo un’esperienza diretta sulla storia dell’Olocausto. L’iniziativa mira a mantenere viva la memoria delle vittime e a sensibilizzare le nuove generazioni sui fatti storici legati alla Shoah.

C’erano 9 nove ragazzo dell’ istituto Zaccagna Galilei tra i circa 500 studenti toscani sul ‘ Treno della Memoria ’ organizzato dalla Regione Toscana per ripercorrendo i luoghi della deportazione verso Auschwitz. Attraverso le testimonianze degli studenti Diego Pezzica, Lorenzo Lugari e Federica Valtolina, i giovani hanno descritto l’impatto emotivo dell’esperienza come un monito fondamentale, assumendo il ruolo di ambasciatori della memoria per tramandare la storia. Sul treno, partito da Santa Maria Novella, per lo ‘Zaccagna Galilei’ sono saliti Jacopo Ferrucci, Agnese Viaggi, Ryan Grassi, Letizia Giunta, Alessio Chiocca e Leonardo Giannotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambasciatori della memoria. La lezione di Auschwitz

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