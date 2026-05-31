Alla Coppa Selva di Fasano si corre per la salute | Genoma Puglia per tutti i bambini d' Italia

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Coppa Selva di Fasano, si è svolta una manifestazione dedicata alla promozione della salute infantile. L'evento ha coinvolto Genoma Puglia, un'associazione impegnata nel settore genetico, che ha annunciato l'iniziativa di offrire test genetici gratuiti ai bambini di tutta Italia. La giornata ha visto partecipanti e pubblico, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

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Gli sport motoristici come pulpito dal quale lanciare messaggi sociali, una cronoscalata nata 80 anni fa per chiedere l'estensione di una legge regionale entrata in vigore due anni fa. E' quello che è successo nel corso della 67a Coppa Selva di Fasano, alla quale ha partecipato anche una Volkswagen Lupo della scuderia Epta Motorsport con una livrea decisamente speciale: sul cofano e sui fianchi aveva la scritta "Genoma Puglia per tutti i bambini d'Italia". Genoma Puglia è un programma di screening genetico dei neonati, che permette di individuare alla nascita 597 malattie o condizioni di malattia che possono essere guarite o, quanto meno, gestite con cure adeguate se c'è una diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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