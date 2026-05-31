Alla Coppa Selva di Fasano si corre per la salute | Genoma Puglia per tutti i bambini d' Italia

Notizia in breve

Durante la Coppa Selva di Fasano, si è svolta una manifestazione dedicata alla promozione della salute infantile. L'evento ha coinvolto Genoma Puglia, un'associazione impegnata nel settore genetico, che ha annunciato l'iniziativa di offrire test genetici gratuiti ai bambini di tutta Italia. La giornata ha visto partecipanti e pubblico, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.