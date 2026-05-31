Albenga Crosetto | L’amministrazione vuole zittire i cittadini

L'amministrazione locale ha criticato le segnalazioni video dei cittadini, accusandoli di voler zittire la voce pubblica. Nel frattempo, si registra un aumento della pressione fiscale senza un corrispondente incremento dei servizi di sicurezza. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni di questa scelta o sui provvedimenti adottati per rispondere alle segnalazioni. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come sta reagendo l'amministrazione alle segnalazioni video dei cittadini?. Perché la pressione fiscale aumenta mentre i servizi di sicurezza diminuiscono?. Quali zone specifiche di Albenga sono colpite dal degrado urbano?. Chi deve assumersi la responsabilità della gestione dell'ordine pubblico?.? In Breve Decadimento urbano e aumento pressione fiscale durano da quindici anni ad Albenga.. Critiche concentrate su zone critiche come viale Pontelungo per mancanza di presidio.. L'amministrazione accusata di colpire chi usa smartphone e social per documentare il degrado.. Il conflitto riguarda il nesso tra tasse locali elevate e servizi ridotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Crosetto: Alzato al massimo il livello di protezione aerea nazionale: può succedere di tutto

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