"Ennesima aggressione alla Polizia penitenziaria nel carcere di Opera". A denunciarla è il Sinappe (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria) attraverso il segretario regionale della Lombardia Carmelo Lo Pinto, il quale fa sapere in una nota che un ispettore è rimasto ferito nei giorni scorsi durante un’aggressione da parte di un detenuto. "Secondo quanto riportato dalla documentazione sanitaria visionata e dalle prime informazioni raccolte – si legge –, il poliziotto penitenziario è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso a seguito di un’aggressione avvenuta in servizio, riportando un trauma all’arto superiore sinistro, escoriazioni e contusioni, con prognosi medica conseguente all’evento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressione nel carcere. La denuncia del sindacato: "Un dramma quotidiano"

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