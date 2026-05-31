Le damigelle indossano abiti azzurri durante le cerimonie di matrimonio, segnando l’inizio della stagione degli eventi. La tendenza più diffusa prevede che questo colore venga abbinato a scarpe e accessori in tonalità neutre, evitando oro o argento. Le celebrazioni di nozze si svolgono in ambienti eleganti, con le damigelle che scelgono abiti di tessuti leggeri e tagli classici. La preferenza per il colore azzurro si conferma come scelta dominante tra le partecipanti.

Matrimoni in vista? La stagione delle cerimonie è ufficialmente iniziata e ha già una certezza cromatica: l’abito da damigella scelto sarà azzurro. Polvere, cielo, ceruleo, ghiaccio o leggermente pervinca, è una delle nuance più amate dell’estate 2026 perché romantica senza essere stucchevole, elegante senza risultare troppo protagonista. Il vero nodo, però, arriva dopo: come abbinare un abito da damigella azzurro senza cadere subito nelle solite opzioni argento e oro? Le passerelle primavera estate 2026 suggeriscono una risposta interessante, fatta di contrasti morbidi, accessori scuri e metallizzati freddi. Per distinguersi con misura, senza rubare la scena alla sposa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Abito da cerimonia azzurro? Il modo più chic per abbinarlo non è con oro o argento

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Abito lungo da cerimonia marrone in chiffon A4801

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