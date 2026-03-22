Durante la seconda serata dello show AAA Rey de Reyes, El Grande Americano ha vissuto una cerimonia complicata. L’atleta, che aveva vinto il match principale una settimana prima, si è trovato al centro di un momento difficile, che ha rischiato di svelare aspetti del suo passato o delle sue prestazioni passate. La serata si è rivelata più complessa del previsto per lui durante l’evento.

Una serata difficile per El Grande Americano nella seconda serata dello show AAA Rey de Reyes. L’atleta, che aveva vinto il match omonimo una settimana fa, avrebbe dovuto vivere la celebrazione di quel successo. E invece è andato tutto a scatafascio a causa di alcuni interventi inaspettati. Tutti contro El Grande Americano!. Quando il pubblico era pronto ad accogliere il promo in spagnolo di El Grande Americano, questi è stato interrotto da Dominik Mysterio che lo ha sfidato ad un match. Sembrava tutto apparecchiato per un confronto tra i due, ma è arrivato l’Original El Grande Americano ad attaccare il suo falso omonimo. Finiti fuori ring, OG Americano ha provato a levare la maschera del suo avversario ma senza riuscirvi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Cerimonia tremenda per El Grande Americano, rischia di essere smascherato!

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