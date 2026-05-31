A un passo dalla Storia A Sora c’è in palio la B

A Sora, si gioca la qualificazione alla Serie B. La partita decide il raggiungimento di un traguardo storico per il club, che potrebbe segnare una svolta nella sua storia recente. La sfida è decisiva e determina la promozione, con entrambe le squadre determinate a conquistare il risultato. La tensione si percepisce tra i tifosi e negli spogliatoi, mentre la squadra scende in campo con l’obiettivo di portare a casa la vittoria.

Una sfida che vale un’intera stagione e che mette in palio il traguardo più ambito della storia recente del club. Alle 18 l’ E80 Group Castelnovo Monti scende in campo in terra laziale nel ritorno della finale playoff di Serie C, che mette in palio l’accesso diretto al campionato di B Interregionale, categoria mai raggiunta prima dai "cinghiali". Si riparte dall’importantissimo successo conquistato dai reggiani domenica scorsa al PalaGiovanelli, dove la truppa di Castelnovo si è imposta per 71-67 al termine di una vera e propria battaglia di nervi e canestri, centrando il 25° successo consecutivo. Un +4 complessivo che mette la E80 Group in una posizione di leggero vantaggio, ma che non consente calcoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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