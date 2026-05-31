Durante le serate conviviali, si aggira sorridente e scherzoso, ma dietro questa apparenza si nasconde un passato difficile nelle relazioni con le donne. Nonostante si mostri affabile, i suoi commenti e atteggiamenti rivelano un carattere efferato e una visione negativa delle donne, contraria a quanto afferma pubblicamente. Le sue parole e comportamenti sono spesso accompagnati da battute e motteggi, ma non sono mai casuali e celano un atteggiamento più complesso e aggressivo.

S i aggira nelle serate conviviali, motteggiando allegramente; sembra innocuo, ma i suoi strali non vengono mai lanciati a caso; si mostra affabile ma ha un passato difficile nelle frequentazioni femminili che lo ha reso efferato. È “l’amico delle donne”: una rara specie di esemplare che predilige la compagnia muliebre al solo scopo di punirla, appena può. Trieste, il sindaco Dipiazza alla consigliera: «Non mi faccio comandare da una donna» X Leggi anche › Uomini e donne contro gli stereotipi di genere, perché fanno male a entrambi i sessi L’appellativo “amico delle donne” se lo autoassegna e lo ripete a ogni piè sospinto, al solo scopo di rassicurare il “gentil sesso”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A sentir lui, le donne sono il meglio dell’umanità. Ma se lo vedeste in azione, capireste che delle “femmine” pensa esattamente il contrario

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Reborn! Unloved girl makes her biased family cry, changes her fate!

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Sono oculate, risparmiose, consapevoli, più formiche che cicale. Utilizzano il denaro per condividere le spese di famiglia, ma non rinunciano a qualcosa per sé. Il rapporto delle donne con le risorse economiche sta cambiando. Ma la strada per la parità resta lungaNegli ultimi anni si osserva un mutamento nel modo in cui le donne gestiscono le risorse economiche, dimostrando maggiore attenzione e risparmio.

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