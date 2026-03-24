Matteo Salvini aveva previsto una vittoria del Sì al referendum sulla giustizia con il 54%, ma il risultato finale ha visto il No prevalere con il 53,7%. Il clamoroso errore di previsione, condiviso anche da Italo Bocchino, ha scatenato l’ironia dei social e di Selvaggia Lucarelli, rialimentando la leggenda metropolitana sulla presunta capacità del ministro di “portare sfortuna” a ogni sua causa o beniamino. La "profezia" di Salvini a Un Giorno da Pecora Non solo Salvini: la previsione di Italo Bocchino sul Referendum Salvini e la teoria della "sfiga" La “profezia” di Salvini a Un Giorno da Pecora Nelle ore frenetiche che hanno preceduto il silenzio elettorale per il Referendum sulla giustizia del 2026, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si era sbilanciato in un pronostico quasi chirurgico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum, la previsione di Salvini sulla vittoria del Sì "54 a 46": ma accade esattamente il contrario

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