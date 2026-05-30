Zone grigie e guerra ibrida | la Russia trasforma i territori occupati in piattaforme di corrosione dell’Europa

La Russia sta utilizzando i territori occupati come basi per la diffusione di attività di guerra ibrida e operazioni di destabilizzazione in Europa. Le aree sotto controllo russo vengono impiegate per sostenere campagne di disinformazione, sabotaggio e infiltrazioni, con l’obiettivo di indebolire le istituzioni e creare divisioni all’interno degli stati europei. Questa strategia si inserisce in un quadro di azioni che mirano a minare la stabilità e la sicurezza dei paesi vicini, sfruttando le cosiddette zone grigie.

Roma, 30 mag – Dopo anni di guerra lampo, ci siamo abituati ad una quantità di immagini che sono diventate ormai familiari: trincee, radure fangose e boschi colpiti dai droni FPV, città bombardate, esperti – o sedicenti tali – di geopolitica che illustrano mappe evidenziate di rosso e blu in salotti televisivi, fra un’emergenza climatica e un consiglio comunale commissariato. È la guerra, e comporta oggi anche questo tipo di narrazione visiva. Sotto la superficie del conflitto sta tuttavia emergendo un’altra dimensione, meno spettacolare e più inquietante: quella delle grey zone, le “zone grigie” dove guerra, criminalità, propaganda e instabilità amministrativa iniziano a fondersi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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