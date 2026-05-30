Zachary Svajda ha dichiarato di poter battere chiunque se gioca al meglio e di conoscere lo stile di gioco di Cobolli. La sua prestazione a Roland Garros ha attirato l’attenzione, ed è considerato una delle sorprese del torneo. Svajda ha affermato di avere fiducia nelle proprie capacità e di essere consapevole delle caratteristiche del suo avversario. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sulla partita.

Zachary Svajda continua a essere una delle storie più sorprendenti di questo Roland Garros. Lo statunitense, numero 136 del mondo, si è guadagnato un posto negli ottavi di finale grazie a una clamorosa vittoria in cinque set contro Francisco Cerúndolo, uno dei giocatori più accreditati della parte bassa del tabellone dopo l’uscita di scena di Jannik Sinner. Un risultato che ha sorpreso tutti, compreso il diretto interessato. “ È una sensazione incredibile. Non ho ancora realizzato del tutto “, ha confessato il 23enne americano subito dopo il successo. “ Credo che stasera mi renderò conto davvero di quello che è successo, ma l’atmosfera era spettacolare e ho giocato un ottimo tennis “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zachary Svajda: “Se gioco bene, posso battere chiunque. Conosco lo stile di gioco di Cobolli”

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