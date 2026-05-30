Yoo Yeon-seok non è un volto costruito su una formula, non è un interprete che ha cercato la ripetizione rassicurante del personaggio già amato dal pubblico, non è nemmeno il prodotto di quella transizione ormai quasi industriale che porta molti idol verso la recitazione. La sua carriera si è mossa altrove: tra cinema, televisione, teatro, musical, melodramma, ambiguità morale e una forma di misura emotiva che, nel tempo, è diventata una delle sue cifre più riconoscibili. Ed è proprio da lì che emerge un ritratto meno ovvio dell’attore: non la star che cerca di spiegare se stessa attraverso l’enfasi, ma un interprete che sembra abitare la propria carriera con una calma quasi ostinata, consapevole del peso culturale della Corea contemporanea ma senza lasciarsi schiacciare dalla sua retorica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Yoo Yeon-seok, l’attore che attraversa i K-drama senza farsi imprigionare da nessun ruolo

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At the FM, Yoo Yeon-seok Missed Chae Soo-Bin So Much That He Drew His Wife Right Away!

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