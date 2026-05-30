L’ex membro dei Pretty Deadly non è presente nell’episodio di SmackDown trasmesso questa settimana dall’Olympic Arena di Barcellona. La sua assenza dal programma televisivo è stata confermata e si riferisce alla puntata andata in onda in diretta dalla città spagnola. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa assenza.

L’ex membro dei Pretty Deadly era infatti assente dall’episodio di SmackDown di questa settimana, trasmesso in diretta dall’ Olympic Arena di Barcellona, in Spagna. The Miz è stato visto lamentarsi della sua assenza durante lo show con Nick Aldis, sostenendo che il suo partner fosse stato trattenuto alla dogana a causa di una quantità eccessiva di crema idratante e del limite sui liquidi. The A-Lister ha dichiarato che non avrebbe potuto continuare il suo match contro Axiom senza Wilson. Il General Manager di SmackDown, però, non ne ha voluto sapere e si è rifiutato di rinviare l’incontro. Il comunicato di Kit Wilson. Il trentunenne ha pubblicato un comunicato su X nel corso della giornata, scusandosi con i fan di Barcellona per aver saltato lo show, alludendo anche ad una maledizione (chissà da parte di chi). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sull’assenza di Kit Wilson da SmackDown a Barcellona

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