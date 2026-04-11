Danhausen ha fatto il suo debutto ufficiale in WWE con una vittoria sul wrestler Kit Wilson. Durante l'incontro, sono stati utilizzati effetti pirotecnici e l'uso di maledizioni come strumenti di spettacolo. Prima dell'ingresso in campo, il wrestler ha partecipato a segmenti comici nei backstage, mentre le sue maledizioni contro alcuni avversari si sono rivelate efficaci, contribuendo alle sconfitte di questi ultimi durante le gare sul ring.

Sin dal suo arrivo in WWE Danhausen ha attirato le attenzioni dei fan con i numerosi segmenti comedy backstage e le sue maledizioni lanciate contro Domink Mysterio, The Miz e tanti altri tutte andate a segno causando la sconfitta dei “maledetti” nei loro match sul ring. Un ring che in questi mesi il misterioso lottatore ha visto poco e niente e mai in un match ufficiale prima di questa notte dove è arrivato il suo atteso debutto contro Kit Wilson, dopo che la scorsa settimana una sua maledizione è costata il match di coppia proprio a Kit e al suo mentore The Miz. Stregoneria anche sul ring. Grande accoglienza per Danhausen a San Josè, mentre lo stesso non si può dire per quella riservata a Kit Wilson e The Miz. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Danhausen debutta sul ring con una vittoria su Kit Wilson, pyros e maledizioni come armi

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