Colle di Val d’Elsa e Mirabella Eclano stanno collaborando su un progetto di welfare culturale, unendo le loro esperienze e sensibilità istituzionali. Le due comunità stanno lavorando insieme per sviluppare iniziative che coinvolgano il territorio e promuovano il benessere attraverso la cultura. La collaborazione si basa su relazioni strette e un percorso condiviso, con l’obiettivo di creare sinergie tra le realtà locali.

Colle di Val d’Elsa e Mirabella Eclano intrecciano visioni, esperienze e sensibilità istituzionali in un percorso condiviso. Nell’ambito di Cantiere Città, le due amministrazioni hanno infatti scelto di sviluppare un progetto comune dedicato al welfare culturale, consolidando un dialogo nato durante il cammino verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. La decisione è stata ufficializzata nel corso della call con il Ministero della Cultura, durante la quale è emersa con chiarezza la volontà di trasformare il patrimonio di relazioni, idee e progettualità costruito negli ultimi mesi in un’azione concreta e duratura per i territori coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Welfare culturale, la sfida di Colle: "Relazioni con Mirabella Eclano"

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