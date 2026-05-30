waterfront di ponente aperti i due nuovi accessi al mare

Sono stati aperti due nuovi accessi al mare nel progetto Waterfront di Ponente. Uno si trova lungo la strada che corre accanto al canale Zadina e si collega con via Colombo, mentre l’altro è via Pinzon. Le nuove entrate sono state ufficialmente inaugurate e sono ora accessibili al pubblico. La modifica riguarda un tratto di costa che permette un più facile accesso alla spiaggia.

Sono stati inaugurati due nuovi accessi al mare del progetto Waterfront di Ponente. Si tratta della strada che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e via Pinzon. Sono state completamente riqualificate. Insieme all’Amministrazione con il sindaco Matteo Gozzoli sono intervenuti la consigliera regionale Francesca Lucchi e i rappresentanti del comitato di zona di Ponente-Zadina. Ricordiamo che durante lo scorso inverno sono stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire la linea dell’acquedotto in collaborazione con Hera, in modo da potersi poi concentrare poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Al Waterfront di levante inaugurato il nuovo punto Coop

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