Sarà una finale tutta metaurense quella che si giocherà tra la Virtus Fano e l’ Apav Lucrezia per conquistare l’ultimo posto utile per salire in B2 di pallavolo femminile, la quarta serie nazionale. Dopo Lucrezia che è arrivata alla finale playoff battendo in semifinale l’Ancona Volley Team, terza forza del torneo di C femminile, nell’altra semifinale l’altra sera la Virtus Fano ha vinto in trasferta a Civitanova Marche la "bella" contro l’US Volley ’79, che nel campionato regolare era arrivata seconda. Le ragazze allenate da Marcello Ippoliti, quinte nella regular season, sono infatti riuscite nell’impresa sconfiggendo per 3-2 le padrone di casa, al termine di una gara tiratissima, soprattutto nell’ultimo set vinto per 15-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley C, oggi la prima delle tre gare per salire in B2. Finalissima tra cugine. L’Apav sfida la Virtus

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