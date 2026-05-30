vita nei vigili del fuoco va in pensione frediani

CASTELFRANCO Il capodistaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco Giuliano Frediani va in pensione dopo quarant’anni di servizio. I terremoti in Emila Romagna e Molise, centinaia di incendi, incidenti e soccorsi e persona. Ogni intervento con la stessa professionalità e passione. "In questi anni ho conosciuto colleghi diventati amici –le commosse parole di Frediani – perché il corpo nazionale dei vigili del fuoco è una grande famiglia. Condividiamo spesso il rischio della nostra vita per il soccorso. Ho avuto la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo e per questo sono emozionato a lasciare questa sede ricordando che all’inizio della mia carriera ho prestato servizio al vecchio distaccamento di Santa Croce con Dino Lecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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