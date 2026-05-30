Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 30 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio mostra code e rallentamenti su alcune arterie principali. Astral Infomobilità segnala congestioni sulla rete stradale, con alcune strade in uscita dalla città caratterizzate da traffico intenso. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata. La situazione resta sotto monitoraggio, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo terminate le operazioni di ripristino dello Stato dei luoghi a seguito di un veicolo in fiamme strada riaperta e traffico in diminuzione tra Castel Madama Vicovaro direzione Teramo sulla statale Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra Castel di Guido e Malagrotta nei due sensi di marcia si rallenta in via Cassia altezza via Trionfale nelle due direzioni mentre in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 5 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 19 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 40.

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