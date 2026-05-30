Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 40

Il 30 maggio 2026 alle 18:40, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata monitorata tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma ha segnalato eventuali disagi o interruzioni sulla rete stradale e autostradale, aggiornando gli utenti sulle condizioni del traffico in tempo reale. Non sono state riportate chiusure o incidenti significativi in quel momento. La comunicazione si basa sulle informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio regionale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 Roma per un veicolo in fiamme traffico bloccato per le operazioni di spegnimento ripristino con code in aumento tra Castel Madama e Vicovaro direzione Teramo sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra l'eu Selva Candida e casta in carreggiata interna rimanendo interna code tra Appia ed Ardeatina mentre in carreggiata esterna per incidente code tra Roma Fiumicino ad Ostiense sulla statale Aurelia sempre per incidente traffico rallentato Concorde tra Castel di Guido e Malagrotta nei due sensi di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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