Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 09:10 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio mostra diverse criticità. Si registrano code sulla Tangenziale Est e sulla A24 in entrambe le direzioni. Lungo le principali arterie cittadine, si segnalano rallentamenti e traffico intenso, soprattutto in prossimità degli svincoli principali. Nessuna chiusura o incidente segnalato, ma i mezzi pubblici circolano con variazioni di orario. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

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