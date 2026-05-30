Alle 09:10 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio mostra diverse criticità. Si registrano code sulla Tangenziale Est e sulla A24 in entrambe le direzioni. Lungo le principali arterie cittadine, si segnalano rallentamenti e traffico intenso, soprattutto in prossimità degli svincoli principali. Nessuna chiusura o incidente segnalato, ma i mezzi pubblici circolano con variazioni di orario. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella giornata di oggi sabato 30 maggio sulle autostrade È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 14 Cambiamo argomento trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo terminati i lavori previsti fino al 3 giugno al sottopasso della stazione di Acqua acetosa pertanto i treni fermano e stazione regolarmente in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 09:10

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Alle 9:10 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio mostrava alcune criticità sul Raccordo Anulare, secondo le informazioni fornite da...

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