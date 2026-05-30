Un pensionato è stato investito e ucciso ieri alle 16 lungo via Calzolai mentre attraversava la strada. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima, di circa 70 anni, è deceduta sul posto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Muore dopo essere stato investito. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari. La tragedia ieri, verso le 16.50, in via Calzolai a Malborghetto di Boara. Un pensionato, Davide Magri di 83 anni, mentre camminava sulla ciclabile, che collega via Gramicia con via Calzolai, ha attraversato la strada. Neanche il tempo di arrivare dall’altra parte che è stato investito da una Mercedes, che viaggiava in direzione Ferrara. La dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Locale, nel tratto dove si è verificato l’incidente ci sono le strisce pedonali. L’impatto molto violento ha fatto sbalzare l’uomo per diversi metri sulla carreggiata per poi sbattere a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Calzolai, ancora uno schianto. Pensionato travolto e ucciso . Stava attraversando la strada

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