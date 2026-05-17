Verissimo ‘Le Storie’ anticipazioni di oggi 17 maggio | gli ospiti e le interviste
Oggi, domenica 17 maggio, Silvia Toffanin presenta il secondo appuntamento del fine settimana con Verissimo. La conduttrice accoglie in studio vari ospiti e conduce interviste che saranno trasmesse nel corso della puntata. La trasmissione va in onda nel pomeriggio e continuerà a proporre approfondimenti su personaggi pubblici e temi di attualità. La puntata, come di consueto, sarà disponibile nel palinsesto del weekend, con la possibilità di seguire gli interventi e le conversazioni in diretta o in replica.
(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 17 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, 'Verissimo-Le storie': una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione. Le interviste che verranno oggi proposte non sono state svelate, ma la puntata speciale promette di rivivere le emozioni più intense della stagione. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026 SU CANALE 5
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