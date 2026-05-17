Verissimo ‘Le Storie’ anticipazioni di oggi 17 maggio | gli ospiti e le interviste

Oggi, domenica 17 maggio, Silvia Toffanin presenta il secondo appuntamento del fine settimana con Verissimo. La conduttrice accoglie in studio vari ospiti e conduce interviste che saranno trasmesse nel corso della puntata. La trasmissione va in onda nel pomeriggio e continuerà a proporre approfondimenti su personaggi pubblici e temi di attualità. La puntata, come di consueto, sarà disponibile nel palinsesto del weekend, con la possibilità di seguire gli interventi e le conversazioni in diretta o in replica.

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