Västerås SK-IFK Goteborg domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 14, Västerås SK affronta l’IFK Goteborg in una partita valida per il decimo turno di Allsvenskan. Västerås SK, tornato in massima serie dopo un anno, cerca di ottenere la prima salvezza nella categoria. La squadra ospite, invece, tenta di migliorare la posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe, con i padroni di casa determinati a confermare la loro presenza in massima serie.

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Sfida salvezza in questo decimo turno di Allsvenskan con il Västerås SK opposto all’IFK Goteborg.  I Grönvitt sono tornati in massima serie dopo un solo anno di purgatorio, nella speranza di ottenere la prima storica salvezza in questa categoria. Dopo i primi tentennamenti iniziali 3 vittorie esterni hanno portato la squadra di Rubin a metà classifica. I blavitt invece sono ancora terzultimi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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