Sfida salvezza in questo decimo turno di Allsvenskan con il Västerås SK opposto all’IFK Goteborg. I Grönvitt sono tornati in massima serie dopo un solo anno di purgatorio, nella speranza di ottenere la prima storica salvezza in questa categoria. Dopo i primi tentennamenti iniziali 3 vittorie esterni hanno portato la squadra di Rubin a metà classifica. I blavitt invece sono ancora terzultimi in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Västerås SK-IFK Goteborg (domenica 31 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici

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