Valchiavenna Anas abbatte lo sperone di roccia | via i cantieri

Notizia in breve

Anas ha completato l'abbattimento dello sperone di roccia sulla SS 36 in Valchiavenna, rimuovendo i cantieri. Durante i lavori, il traffico sulla strada statale sarà gestito con deviazioni e limiti di velocità. L’azienda ha previsto misure per evitare il blocco totale della valle, mantenendo aperti i principali percorsi di transito. Non sono state indicate date precise sulla ripresa totale delle attività, ma si conferma la conclusione dell’intervento di sgombero dello sperone.