Valchiavenna Anas abbatte lo sperone di roccia | via i cantieri
Anas ha completato l'abbattimento dello sperone di roccia sulla SS 36 in Valchiavenna, rimuovendo i cantieri. Durante i lavori, il traffico sulla strada statale sarà gestito con deviazioni e limiti di velocità. L’azienda ha previsto misure per evitare il blocco totale della valle, mantenendo aperti i principali percorsi di transito. Non sono state indicate date precise sulla ripresa totale delle attività, ma si conferma la conclusione dell’intervento di sgombero dello sperone.
? Punti chiave Come cambierà il traffico sulla SS 36 durante i lavori?. Quali misure adotterà Anas per evitare il blocco della valle?. Perché lo sperone di roccia a Verceia è così pericoloso?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per l'abbattimento?.? In Breve Inizio lavori a giugno con consegna ufficiale del cantiere prevista il prossimo mese.. Intervento di circa 90 giorni con gestione del traffico tramite sensi unici alternati.. Silvana Snider conferma l'impatto logistico per i mezzi pesanti nel comune di Verceia.. Lavori complessi vicino alla linea ferroviaria su unico collegamento stradale per la valle.. A giugno l’impresa incaricata inizierà i lavori sulla Ss 36 a Verceia per eliminare lo sperone di roccia che incombe sulla sede stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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