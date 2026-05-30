Usa | quel giornalista scrive per Xi Jinping fermatelo! Il caso Pauken e le indagini dell’Fbi

Un giornalista e commentatore americano, specializzato in questioni cinesi, è stato arrestato negli Stati Uniti. L’arresto è avvenuto in un momento di grande attenzione sulle indagini dell’FBI, che coinvolgono anche il “caso Pauken”. Le autorità non hanno ancora reso pubblici dettagli sulle accuse specifiche né sul motivo dell’arresto. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dell’informazione e tra gli esperti di politica internazionale.

Sta facendo discutere l’ arresto, avvenuto negli Stati Uniti, di un giornalista e commentatore americano esperto di Cina. Thomas Pauken II è stato fermato lo scorso febbraio con l’accusa di aver agito come agente non registrato per il governo cinese. I dettagli dell’indagine sono emersi pubblicamente solo negli ultimi giorni, in concomitanza con un’udienza preliminare nella quale l’uomo dovrebbe dichiararsi colpevole. La storia è particolare, visto che inserisce nella più larga competizione geopolitica tra Washington e Pechino. Secondo una dichiarazione giurata presentata in tribunale federale dall’agente speciale dell’Fbi, Timothy Healy, Pauken avrebbe redatto rapporti riservati che, in base a quanto riferitogli da un suo referente cinese, sarebbero stati trasmessi direttamente a Xi Jinping. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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