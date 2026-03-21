Vi spiego perché non c' è una sola verità sul pc di Stasi

Le analisi tecniche sul computer di Alberto Stasi continuano a produrre risultati contraddittori, senza fornire un quadro definitivo. Le consulenze svolte sono state ripetute più volte, ma i rapporti restano discordanti e non chiariscono completamente la vicenda. Nessuna delle perizie finora consegnate ha portato a una conclusione univoca, lasciando aperti diversi interrogativi.

Gli accertamenti tecnici di parte sul portatile di Alberto Stasi hanno restituito risultati contrastanti. L’esperto in informatica forense a Il Giornale: “Uno scenario complesso, ma non impossibile da chiarire” Le consulenze tecniche sul pc portatile di Alberto Stasi continuano a restituire una verità frammentata. Da un lato, i consulenti incaricati dai legali della famiglia Poggi sostengono che la sera del 12 agosto Chiara avrebbe aperto la cartella “Militare”, al cui interno erano contenute 7.000 immagini pornografiche. Dall’altro, i consulenti della difesa di Alberto Stasi ritengono invece che la 26enne avrebbe lavorato alla tesi del fidanzato, senza visionare quei contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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