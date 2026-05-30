Un articolo pubblicato sulla Stanford Social Innovation Review spiega come una nuova forma di filantropia possa essere realizzata. La fondatrice di un'organizzazione ha illustrato un metodo diverso per sostenere cause sociali, concentrandosi su strategie innovative e coinvolgimento diretto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui soggetti coinvolti. La pubblicazione si focalizza sulle possibilità di trasformare le modalità di donazione e supporto alle iniziative di beneficenza.

In un articolo pubblicato sulla Stanford Social Innovation Review, Sarah Cone, la fondatrice di Social Impact Capital, evidenzia come la filantropia contemporanea, a differenza di quanto accaduto in passato, tenda a delegare ad organizzazioni terze attività di responsabilità piuttosto che impegnarsi direttamente nella costruzione di musei, università o biblioteche. L’autrice sostiene che questa modalità riduca i potenziali benefici sociali, perché l’apporto reale non dovrebbe essere soltanto monetario, ma anche di condivisione delle proprie capacità manageriali, della visione, delle relazioni, e di tutte quelle condizioni che hanno determinato il successo di tali persone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una nuova forma di filantropia è possibile. Ecco come

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