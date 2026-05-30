Un pony amico dei più piccoli Dall’hospice alle pagine di libro
Un bambino ha abbracciato un pony vicino a un arcobaleno, simbolo di speranza e conforto. L’evento si è svolto in un hospice, dove il pony era presente come animale di supporto. La scena è stata fotografata, mostrando il bambino che stringe l’animale, con lo sfondo di un arcobaleno. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del bambino o sul contesto specifico dell’iniziativa.
Un bambino abbraccia un cavallino davanti a un arcobaleno, simbolo di speranza e conforto. È la copertina del nuovo libro dell’autrice e giornalista spezzina Fulvia Degl’Innocenti, " Un pony molto speciale ", pubblicato dal Battello a Vapore nella collana Prime Letture, impreziosito dalle illustrazioni di Alessia Urso e dalla prefazione di Ferruccio De Bortoli. Il contributo di quest’ultimo, in veste di presidente Vidas, non è casuale: proprio nella Casa sollievo bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia che fa capo all’associazione è ambientato il libro, che racconta una storia speciale. "Questa struttura prende in carico i bambini che hanno malattie gravi, non curabili e i loro cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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