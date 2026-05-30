Quando una persona arriva in Pronto Soccorso dopo aver subito violenza, la prima risposta è medica. Ora, in alcune strutture, viene consegnato un kit con strumenti e informazioni per supportare chi ha vissuto un episodio violento. Il kit include materiali per l’igiene, un opuscolo con indicazioni legali e contatti utili. Questa iniziativa mira a offrire un primo aiuto pratico e informativo subito dopo il trauma.

Firenze, 30 maggio 2026 – Quando una persona arriva in Pronto Soccorso dopo aver subito violenza, la prima risposta è medica. Ma subito dopo le cure si apre un’altra ferita, meno visibile eppure profondissima: quella della vulnerabilità. Gli abiti possono essere rovinati o trattenuti dalle forze dell’ordine come prova, lasciando la vittima esposta, priva di intimità, costretta a fare i conti anche con l’imbarazzo e il disagio materiale. È da questa consapevolezza che nasce “Un kit Lions per il Codice Rosa”, progetto che diventa ufficialmente Service Nazionale dei Lions italiani. L’iniziativa è rivolta ad adulti e minori inseriti nel percorso sanitario per le vittime di violenza e prevede la fornitura diretta agli ospedali di un kit intimo per l’assistenza immediata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un kit per ripartire dopo la violenza. L’aiuto parte dai dettagli

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