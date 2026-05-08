Aiuto non riesco più a sfilare la fede dal dito è gonfio va dai vigili del fuoco a Latina e chiede aiuto

Una donna si è recata ai vigili del fuoco a Latina per chiedere aiuto perché non riusciva più a rimuovere la fede dal dito, che risultava sempre più gonfio. I soccorritori sono intervenuti per cercare di liberarla e valutare la situazione. La donna ha riferito di aver notato il gonfiore nel corso della giornata e di aver tentato di rimuovere la fede senza successo.

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