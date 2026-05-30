Un ecografo di nuova generazione all’ambulatorio proctologico dell’ospedale di Faenza

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo ecografo di ultima generazione è stato installato nell’ambulatorio proctologico dell’ospedale di Faenza. L’apparecchio si trova nell’Unità operativa di Chirurgia Generale, diretta dal dottor Davide Cavaliere. La tecnologia avanzata consente esami più dettagliati e precisi, migliorando la diagnostica per le patologie proctologiche. La struttura sanitaria ha comunicato che l’installazione rientra in un progetto di aggiornamento delle attrezzature mediche.

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Un ecografo di nuova generazione è approdato all’ambulatorio specialistico proctologico dell’ Unità operativa di Chirurgia Generale di Faenza, diretta dal dottor Davide Cavaliere. Il macchinario è stato acquisito con fondi Pnrr. "Il nuovo strumento – spiega l’Ausl Romagna –, tecnologicamente più avanzato, consente una valutazione diagnostica più accurata e amplia le possibilità di esecuzione di indagini di secondo livello, in particolare nello studio delle patologie sfinteriali, delle fistole e dei disturbi del pavimento pelvico. L’aggiornamento tecnologico si inserisce in un percorso di progressivo sviluppo dell’ambulatorio: nel periodo gennaio-novembre 2025, rispetto allo stesso intervallo del 2024, le prestazioni ambulatoriali complessive sono aumentate di circa il 48,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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